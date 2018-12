Celle Ligure. Successo notevole per la Corricelle, gara giunta alla quinta edizione. La manifestazione podistica promossa dal Centro Atletica Celle Ligure e dall’Atletica Arcobaleno Savona con in patrocinio e la collaborazione del Comune di Celle Ligure ha visto una partecipazione record con oltre trecento persone impegnate, vuoi con il programma agonistico vuoi con le proposte un po’ “alternative” quali un’escursione panoramica nell’immediato entroterra di Celle o la versione non competitiva disputatasi su percorso ridotto.

Grande soddisfazione per gli organizzatori guidati dal presidente del Centro Atletica Celle Ligure Angelo Marchese e dal factotum Luca Durante. L’evento si è disputato nella mattinata di sabato 8 dicembre.

di 387 Galleria fotografica CorriCelle 2018









La competitiva, gara clou disputatasi su di un percorso ad anello di 2 chilometri da ripetersi tre volte per un complessivo di 6 chilometri, ha visto il bis di Ghebrehanna Savio, già vincitore dell’edizione 2017. Il portacolori del Cambiaso Risso Running Team ha chiuso in 19’13”, sopravanzando di circa 30 secondi un motivato ed indomito compagno di squadra Valerio Brignone e la giovane promessa Andrea Di Molfetta (Atletica Arcobaleno).

In campo femminile la spunta la giovanissima Aurora Bado (Atletica Arcobaleno) che porta a compimento la gara in 22’39”. Alle sue spalle una ritrovata Francesca Ferri (Atletica Mercurio Novara) e Laila Francesca Hero, altra portacolori dell’Atletica Arcobaleno.

Molti i partecipanti anche al prologo riservato alle categorie giovanili, con gare su distanze progressive proposte all’interno del centro storico cellese.

Di seguito le classifiche della Corricelle 2018.