Rappresentativa nazionale dilettanti Under 16: Daniele Gloria tra i convocati

Ceriale. Una notizia accolta con grande entusiasmo nel club biancoblù che vede un altro atleta cresciuto nel proprio vivaio giovanile entrare nel mirino di grandi realtà calcistiche. Daniele Gloria è convocato per l’allenamento della Rappresentativa nazionale dilettanti Under 16.

Daniele Gloria, classe 2003, è la punta di diamante e capitano degli Allievi 2003 allenati da mister Andrea Savona. Atleta serio ed educato, ha sempre dimostrato impegno e dedizione nei confronti della società e dei suoi compagni che condividono con lui questo momento felice.

In queste ultime ore sono stati infatti moltissimi i messaggi di stima e di affetto ricevuti sui canali social ufficiali del Ceriale Progetto Calcio. “Siamo tutti felicissimi di condividere con Daniele questo traguardo e gli auguriamo di prendere tutto ciò che di positivo può dare un’esperienza del genere – hanno fatto sapere dalla società -. Siamo sicuri che il nostro tesserato ha il carattere e l’umiltà giusti per affrontare questa sfida senza montarsi la testa, imparare dai migliori e crescere sia come giocatore che come uomo. Per la nostra società è comunque l’ennesima dimostrazione che abbiamo preso la direzione giusta: stiamo investendo sui giovani in maniera costante, il nostro settore giovanile sta acquisendo sempre più prestigio grazie anche ad un team tecnico altamente qualificato. Di stagione in stagione vediamo aumentare i giovani calciatori che decidono di vestire i nostri colori così come l’interesse di club d’élite che mostrano interesse verso i nostri tesserati migliori”.

“Domani – concludono – saremo tutti con il cuore insieme a Daniele che affronterà questo step stimolante e tiferemo per lui come succede in tutte le grandi famiglie”.