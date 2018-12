Raduno LND Under 18 a Montichiari

Nell’ambito del Progetto Giovani, Tiziano De Patre ex di Atalanta e Cagliari (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 18) in collaborazione con i referenti tecnici regionali delle Regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Piemonte Valle d’Aosta, Liguria), ha convocato un folto gruppo di 32 calciatori classe 2001 per il giorno mercoledì 12 dicembre 2018 presso il Centro Sportivo “Montichiarello” sito in Via Boschetti di Sopra, 13/15, a Montichiari (BS).

In questo Raduno Territoriale dell’Area Nord. Tra i selezionati risultano quattro atleti liguri ponentini, il che riempie di orgoglio e premia le rispettive società di appartenenza a testimonianza della qualità del lavoro portato avanti da tecnici e dirigenti. Trattasi di Denis Mehmetaj (Savona), Francesco Brignone (Cairese), Andrea Salmaso (Taggese) e Paolo Calderone (Sanremese).

L’attaccante biancoblù protagonista nel 2017 della cavalcata trionfale degli Allievi ha esordito quest’anno in Serie D nel match casalingo contro il Ligorna, per poi passare dopo aver provato nel Bari, all’Imperia prestito da cui è recentemente rientrato.

Per quanto concerne Brignone sfumata la conferma nella Primavera della Samp sta giocando con merito da esterno sinistro con i gialloblù che domenica vincendo sul difficile campo del Valdivara si sono portati al primo posto in classifica nel campionato di Eccellenza.