Raddoppio ferroviario, l’assessore Garassino: “Opera strategica, a vantaggio di economia e ambiente”

Laigueglia. “Dopo le numerose iniziative da tempo assunte al riguardo dal Comune di Laigueglia, anche tra non poche incomprensioni e distinguo, quale assessore all’urbanistica devo esprimere la più ampia soddisfazione e ringraziamento per l’approvazione del recente ordine del giorno da parte della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, riguardante la priorità di finanziamento della tratta ferroviaria Finale-Andora”. Lo afferma in una nota l’assessore all’urbanistica del Comune di Laigueglia Giancaro Garassino.

“Tale opera non costituisce – come erroneamente e strumentalmente è stato ed è bene ripeterlo all’infinito – una nuova opera ma invece il più che logico completamento del raddoppio della Genova-Ventimiglia sulla quale lo Stato ha investito negli anni notevolissime risorse senza peraltro risolvere il problema del collegamento ferroviario tra il Nord Italia ed i Paesi del Sud Europa quali Francia Meridionale, Spagna e Portogallo”.

“In ultimo si deve ricordare come l’opera è determinante per gli interessi portuali di Genova e per i riflessi positivi che avrà certamente per la Riviera, alleggerendo il traffico autostradale già oggi difficile in molti periodi dell’anno e che sarà presto ulteriormente aggravato dall’entrata in funzione del Terminal merci di Vado”.

“Un’opera quindi positiva per l’economia, l’ambiente e la tutela della salute” conclude l’assessore laiguegliese.