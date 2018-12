Raddoppio ferroviario, approvato ordine del giorno alla Camera. Melgrati: “Opera indispensabile”

Alassio. “Il completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Andora-Finale Ligure è un’opera prioritaria di interesse nazionale, nonchè intervento infrastrutturale decisivo per garantire e potenziare i collegamenti tra la Liguria di ponente e la Liguria di Levante, il Nord Italia e l’Europa, e consentire l’adeguamento del sistema ferroviario e di movimentazione merci per i porti liguri”

E’ quanto recita l’ordine del giorno che, grazie al lavoro di squadra avviato con l’on Giorgio Mulè, l’on Diego Sozzani e la squadra di Forza Italia in commissione trasporti, è stato approvato con parere favorevole del governo.

“Ho personalmente sollecitato il team di Forza Italia in Commissione Trasporti in tal senso, L’opera era già necessaria prima del 14 agosto. Dopo il crollo del Ponte Morandi è diventata fondamentale e imprescindibile se vogliamo ancora pensare alla nostra come una regione a vocazione turistica”.

“Sono davvero felice di aver visto che grazie al loro lavoro il Governo abbia preso un impegno in tal senso. Ovviamente continueremo a monitorare l’iter affinché l’ordine del giorno sia trasformato in finanziamento dell’opera e in realtà” conclude Melgrati.