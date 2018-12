RaccontiAMOci ad Alassio, per ridere e regalare speranza

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia. Ogni settimana una passeggiata tra le vetrine dei negozi della nostra provincia, a caccia di novità: un “viaggio” tra le tendenze savonesi a livello di moda, bellezza o arredamento, ma anche tra proposte come gite, corsi o spettacoli a teatro.

Alassio. Cosa fate il 27 dicembre alle ore 21?

Tenetevi liberi, perché ad Alassio la “Compagnia Bastapoco per ridere” porterà in scena RaccontiAMOci presso l’ex Chiesa Anglicana. Coinvolgete anche gli amici e i parenti, magari regalando loro per Natale un biglietto per lo spettacolo.

Un bellissimo regalo solidale. Di quelli scaldano il cuore e fanno del bene divertendo.

RaccontiAMOci è uno spettacolo patrocinato dal Comune di Alassio e condotto da Luca Galtieri, noto presentatore alassino, che accompagna la divertente performance portata in scena da Marco Ghini, fondatore di Bastapoco Onlus, Bruno Robello De Filippis, divertente personaggio dell’Albenga by night in versione cabarettista, Claudio Zitti, tastierista e produttore artistico romano di fama internazionale, Nico Lobello, tromba, Rossano Giallombardo, voce e chitarra, Mario Mesiano, attore e regista nonché direttore artistico del Teatro Ambra di Albenga, ed Ennio & Gandalf, ovvero i due alassini DOC Ennio Pogliano e Aldo Gandolfo.

Un incalzante alternarsi di racconti, canzoni, caricature di personaggi famosi e persone comuni in cui anche il pubblico verrà coinvolto in maniera molto “creatina” (unione contratta delle parole “creativa” e “cretina”) per ridere e divertirsi tutti insieme.

Gli artisti della Compagnia Bastapoco per ridere ne sono convinti: ridere è l’arma migliore per superare le difficoltà, anche se durante lo spettacolo ci sarà lo spazio per un momento di riflessione dedicato alla Onlus Bastapoco.

Natale è sicuramente una bella e allegra festa in cui l’atmosfera è scaldata dalle cene, aperitivi e scambi di regali.

Rappresenta anche una buona opportunità per pensare a chi sta meno bene, a chi vive un momento di forte difficoltà legato alla malattia propria o di una persona cara.

Se vogliamo cogliere il senso di questa festa, “essere più buoni”, non sarebbe male fermarci un poco a riflettere su quanto certe malattie siano devastanti per chi ne è colpito e per i propri famigliari.

Non è mia intenzione rattristarvi, ma solo sottolineare che certe piaghe non sono ancora state sconfitte e, al momento, le armi che abbiamo a disposizione sono la ricerca e l’aiuto di alcune Onlus.

Come Bastapoco Onlus di Albenga, associazione di volontari che da anni ormai combatte il tumore quotidianamente al fianco dei pazienti e dei loro cari grazie all’assistenza e al supporto concreto a domicilio in ausilio, integrazione e sinergia ai servizi della struttura pubblica già esistenti.

RaccontiAMOci è quindi una bella opportunità per trascorrere una serata divertente facendo del bene.

Tutto il ricavato di “RaccontiAMOci” sarà devoluto all’Associazione BastapocoOnlus di Albenga per la realizzazione dei progetti a sostegno dei malati oncologici e delle loro famiglie.

Per vedere tutte le iniziative e le attività della Onlus visita www.onlusbastapoco.it

L’acquisto del biglietto può rappresentare un bellissimo regalo di Natale solidale!

Prenota chiamando 0182.554899/331.5617734

