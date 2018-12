Quiliano, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco racconta la tragedia del Ponte Morandi

Quiliano. Sabato 15 dicembre, alle 20.45, presso la sala consiliare del Comune di Quiliano, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Savona incontreranno la cittadinanza per raccontare la loro esperienza durante il tragico evento del crollo del Ponte Morandi.

Il giorno della tragedia il Comando Provinciale di Savona è intervenuto prontamente per dare il proprio contributo e sabato, attraverso i filmati originali, racconteranno la loro esperienza.

Saranno presenti il comandante Vincenzo Bennardo, il vicecomandante Fulvio Borsano, il nucleo unità cinofile ed il vigile del fuoco Davide Leoncini, responsabile del centro documentazione video, che ha girato i video mandati in onda da tutti i telegiornali nazionali.

“Sarà un’occasione per tutti per sentire, dalla voce di chi era presente sul posto, il racconto di quanto è accaduto quel tragico giorno e per conoscere un po’ meglio il lavoro dei Vigili del Fuoco”, hanno fatto sapere dal Comune.