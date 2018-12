Qualità della vita, per il Sole 24 Ore la provincia di Savona recupera 7 posizioni ma è la più vecchia d’Italia

Savona. Un lieve recupero, dopo il clamoroso crollo dello scorso anno. La provincia di Savona si piazza 51esima nella nuova classifica del Sole 24 ore sulla qualità della vita nelle 107 province italiane: rimane quindi nella fascia “centrale” risalendo, rispetto allo scorso anno, di 7 posizioni. Una buona notizia dopo che nella classifica di un anno fa il nostro territorio era brutalmente “precipitato” dal 24esimo al 58esimo posto, perdendo addirittura 34 posizioni (era stato il peggior risultato in tutta Italia).

L’indagine del quotidiano arriva a poche settimane di distanza da quella di ItaliaOggi, che invece non era stata benevola con la provincia di Savona: secondo il quotidiano la provincia di Savona ha perso altre tre posizioni, scendendo dal 72° al 75° posto (quindi pericolosamente a metà della “colonna di destra”). Il segnale lanciato dal Sole 24 Ore è invece di segno opposto: se ancora chi vive nel savonese non può considerarsi “tra i fortunati”, perlomeno qualcosa si muove.

La fotografia che emerge analizzando i punteggi (ottenuti analizzando i dati del 2017) è quella di un territorio con punti di forza (ad esempio l’ottimo clima, la poca disoccupazione giovanile, la diffusione delle librerie e una giustizia più veloce della media) ma anche limiti pesanti: su tutti l’età media della popolazione (la nostra è la provincia più vecchia d’Italia), ma anche l’alta percentuale di delitti legati agli stupefacenti o a scippi e borseggi.

Su sei macroindicatori, in due Savona si piazza a centroclassifica: sono “Ricchezza e consumi” (53a), “Affari e Lavoro” (59a). Buoni risultati invece per “Ambiente e servizi” (23a), “Cultura e Tempo Libero” (24a) e “Giustizia e Sicurezza” (38a); male, invece, in “Demografia e società” (85a). Il dato più significativo in questo senso è il miglioramento nel comparto Giustizia e Sicurezza, nel quale invece l’anno scorso la provincia di Savona era addirittura 97a su 110 città, subito dietro a Napoli e Palermo.

A pag. 2: COSA FUNZIONA

A pag. 3: COSA NON FUNZIONA