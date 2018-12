Alassio. Venerdì 28 dicembre, al Palaravizza di Alassio, quattro squadre della categoria Pulcini primo anno, classe 2009, si sono affrontate per contendersi il successo nel torneo della 14ª Coppa Città di Alassio – Winter Cup.

La formula del torneo prevedeva un girone all’italiana, con partite di due tempi da 20 minuti l’uno.

La vittoria è andata all’Albenga, che ha totalizzato 9 punti. Secondo posto per la Baia Alassio con 6 punti, terzo per l’Alassio FC con 3, quarto per la San Filippo Neri Albenga con 0.

I risultati del torneo:

Baia Alassio – San Filippo Neri 2-1, Alassio FC – Albenga 1-3, Baia Alassio – Alassio FC 5-4, San Filippo Neri – Albenga 1-6, San Filippo Neri – Alassio FC 2-4, Baia Alassio – Albenga 1-4.