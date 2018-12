Ceriale. Matteo Gentile è il primo nome che viene ufficializzato dalla società cerialese all’apertura del mercato

d’inverno.

Classe 1998, attaccante, Matteo ha esordito a 16 anni in Serie D nel Vado FC per poi passare al Finale dove è rimasto per due stagioni vincendo un campionato di Eccellenza.

Nell’annata sportiva in corso militava alla corte del presidente Piave alla Loanesi San Francesco dove aveva già segnato 5 reti dall’inizio della stagione.

Matteo è un ragazzo che ha voglia di mettersi in gioco, ha dimostrato di avere entusiasmo senza necessariamente guardare alla classifica.

“Ho scelto di vestire la maglia del Ceriale e di optare per una società che mi trasmettesse una sensazione di tranquillità, fiducia e sicurezza – afferma Gentile -. Per quel poco che ho potuto vedere fino ad oggi, ho avuto fin da subito una buona impressione dello spogliatoio, del mister, dei preparatori. So che è un momento difficile, ma ho visto comunque la voglia di fare bene e di rialzarsi. Io per primo ho voglia di mettermi in gioco e di fare bene insieme ai nuovi compagni”.