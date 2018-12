Ceriale. Il Ceriale Progetto Calcio comunica ufficialmente l’ingaggio di Andrea Biolzi come allenatore della prima squadra.

Finita la breve era di Enrico Sardo, la società prova a ripartire affidando la guida della rosa al tecnico albenganese.

Biolzi, classe 1970, ha guidato proprio l’ASD Albenga dal 2015 portando la squadra ai playoff e poi a disputare il campionato di Eccellenza tra le protagoniste.

Un passato da giocatore, anche tra le fila del Ceriale, ha avuto modo di inserire nel suo curriculum di allenatore le esperienze in società come Baia Alassio, Borghetto, Varazze e Loanesi.

Andrea Biolzi era un nome già sul taccuino del direttore sportivo Degola la scorsa estate come papabile alternativa a Sardo; ora il rapporto si è concretizzato ed è atteso il suo arrivo al Merlo per le prime sedute di allenamento e per discutere ulteriori strategie di mercato.

“Diamo tutti ad Andrea il benvenuto nella nostra società e ci auguriamo di raccogliere presto i frutti del suo lavoro” dichiarano i dirigenti del Ceriale Progetto Calcio.