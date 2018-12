Professore accusato di atti sessuali con una studentessa: indagato e sospeso

Savona. Atti sessuali con una minorenne. E’ l’accusa della quale deve rispondere un professore di un istituto superiore savonese che è finito al centro di un’indagine della Procura e della squadra mobile della polizia.

Vista la delicatezza della vicenda, il riserbo degli inquirenti è massimo, ma, secondo quanto trapelato, l’insegnante, che al momento è stato sospeso dal servizio in via precauzionle, avrebbe dedicato delle attenzioni morbose ad una sua studentessa quindicenne. Inizialmente la ragazzina avrebbe subito gli approcci del professore, ma poi esasperata avrebbe deciso di chiedere aiuto alla mamma che ha denunciato l’uomo.

A quel punto sono scattate le indagini della polizia, coordinate dal pm Giovanni Battista Ferro, che nel novembre scorso sono sfociate anche in una blitz degli inquirenti nella scuola. In quell’occasione il professore è stato informato dell’indagine a suo carico e i poliziotti hanno sequestrato il suo pc. Poi è scattato anche il provvedimento di sospensione per l’insegnante (fino ad oggi un docente stimato da tutti e che ha rivestito anche ruoli di coordinamento) da parte dell’ufficio scolastico.