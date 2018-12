Processione di Santa Lucia a Ortovero: ecco l’elenco delle strade chiuse

Ortovero. Festa dell’Immacolata quest’oggi, 13 dicembre 2018, anche ad Ortovero, dove andrà in scena la tradizionale processione religiosa.

Per questo motivo il sindaco ha chiesto e ottenuto dalla questura alcune disposizioni in termini di viabilità. Pertanto nella giornata di domani, è prevista la sospensione temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia, dalle 16 alle 16,30 circa, sulla Sp21 “di Vendone” in frazione Campi con il seguente percorso: dall’oratorio di S. Bernardo Sp21 chilometro 3,2 al confine comunale, chilometro 3,4, e ritorno con prolungamento al chilometro 3,1 rientro nell’oratorio chilometro 3,2.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.