Processione dell’Immacolata ad Ortovero: ecco l’elenco delle strade chiuse

Ortovero. Festa dell’Immacolata domani, 8 dicembre 2018, anche ad Ortovero, dove andrà in scena la tradizionale processione religiosa.

Per questo motivo il sindaco ha chiesto e ottenuto dalla questura alcune disposizioni in termini di viabilità. Pertanto nella giornata di domani, è prevista la sospensione temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia, dalle 16,15 alle 17 circa, sulla Sp453 “della Valle Arroscia”, con il seguente percorso: Oratorio dell’Immacolata, Via Marta sino alla Sp453 al chilometro 13,1, Sp453 sino al chilometro 12,9, via Villa con ritorno all’Oratorio dell’Immacolata su strada comunale.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.