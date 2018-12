Prima Divisione: terza partita e terza vittoria per l’Alassio Laigueglia PGS Volley

Alassio. Domenica 2 dicembre si è disputata a Sanremo la terza partita del campionato di Prima Divisione provinciale delle ragazze dell’Alassio Laigueglia PGS Volley.

Terza vittoria su tre partite per le atlete alassine, nate nel 2002 e 2003, che partecipano anche al campionato Fipav Under 18, nel quale hanno disputato cinque partite, ottenendo due vittorie, sotto la guida del mister Danilo Giachello e dell’aiuto allenatore Andrea Bertolotto, fortemente voluti ed apprezzati sia dalle atlete che dai genitori, e riconfermati anche per questa stagione.

Le giocatrici dell’Alassio Laigueglia hanno dimostrato di aver effettuato un proficuo percorso di crescita e di essere maturate sia sul piano umano che atletico: per gli allenatori è facile creare un gruppo affiatato e coeso, coltivando la squadra.

Dal lato sportivo vanno segnalati gli ottimi risultati della passata stagione: quarte nel campionato Under 16, seconde nel campionato di Seconda Divisione, nonché la partecipazione e la vittoria del campionato regionale Csi guadagnando la possibilità di partecipare alle fasi nazionali che si sono tenute a Cesenatico nel giugno scorso.

“Ci auguriamo di ottenere questo e maggiori risultati anche quest’anno senza perdere di vista divertimento” dichiarano i dirigenti dell’Alassio Laigueglia PGS Volley.