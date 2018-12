Quiliano. 12esima giornata del campionato di Prima Categoria girone A. Tra il Quiliano&Valleggia e la Veloce termina 1-1. Nel primo tempo vantaggio di Vajseli su una punizione di seconda. Nella ripresa pareggio di Buffo, quindi i locali colpiscono una traversa con Ottonello e nell’ultimo quarto di gara rimangono in doppia inferiorità numerica (espulsi Grippo al 66′ e F. Armellino al 72′). Un pareggio dunque che, alla fine, accontenta entrambe le compagini.

Tabellino:

Quiliano&Valleggia-Veloce 1-1 (51′ Buffo – 39′ Vajseli)

Quiliano&Valleggia: Fradella, Vezzolla, Carocci, Buffo, Salinas, Russo, Ottonello, Vivalda, Vittori, Grippo, Fabbretti (68′ F. Armellino).

A disp.: Bruzzone, Bondi, Fiori, F. Armellino, R. Armellino, Mellogno, Tino, Bazzano, Nucci. All. Ferraro

Veloce: Cerone, Leone (74′ Lavagna), Barranca, Guerra (60′ Arrighi), Cosentino, Tiola, Damonte, Vajseli, Fanelli (63′ Recagno), Maida, Colombino.

A disp.: Valerioti, Pasquino, Murialdo, Scerra, Arrighi, Palmiere, Bruzzone, Lavagna, Recagno. All. Gerundo

Arbitro: Burlando

Note: Espulsi: Grippo (Q) al’66’ e F. Armellino (Q) al 72′. Ammoniti: Vezzolla Tino, Q), Barranca, Tiola, Recagno (V). Angoli 1-5. Giornata gelida e piovosa. Spettatori 70 circa.

Cronaca:

2′ Cross di Ottonello, sponda di Fabbretti, Vittori di testa non riesce a concludere con forza.

9′ Ci prova Vezzolla, Cerone blocca in due tempi.

17′ Si fa vedere la Veloce. Buono scambio tra Damonte, Maida e Fanelli. Buffo rinviene e chiude in calcio d’angolo.

24′ Punizione per gli ospiti in prossimità della bandierina. Alla battuta Vajseli, il pallone passa fra una serie di gambe e giunge a Colombino, che da buona posizione in girata non inquadra la porta.

25′ Tiro svirgilato da parte di Guerra. Damonte raccoglie sulla fascia, si accentra e tenta di sorprendere Fradella sul primo palo. Destro fuori.

30′ Punizione di Buffo dai trenta metri, a lato.

36′ Ammonito Barranca.

39′ Gol Veloce! Punizione a due dal limite, eseguita in modo particolare. Maida scodella, destro al volo preciso di Vajseli. 0-1.

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Fine primo tempo: Quiliano&Valleggia-Veloce 0-1.

46′ Inizio secondo tempo.

47′ Ottonello in progressione sulla destra mette in mezzo, Vezzolla tutto solo da due passi non riesce a ribadire in rete. Gioco fermo però, la palla era uscita anzitempo.

51′ Gol Quiliano&Valleggia! Angolo dalla sinistra, Cerone esce a vuoto, Buffo pareggia di testa. 1-1.

55′ I locali premono. Ancora un affondo di Ottonello, Cosentino mette fuori. Vivalda dal limite, destro fuori misura.

60′ Cambio forzato della Veloce. Fuori Guerra per infortunio, subentra Arrighi.

63′ Seconda sostituzione ravvicinata dei granata. Esce Fanelli, entra Recagno.

65′ Grossa occasione Quiliano&Valleggia. Azione di rimessa: Vittori si accentra e scarica a destra per Ottonello. Tiro a botta sicura del ‘sette’ di casa, la palla colpisce la traversa e rimbalza sulla linea. Cosentino spazza via.

66′ Quiliano&Valleggia in dieci uomini. Espulso Grippo, fallo da ultimo uomo su Vajseli lanciato a rete.

68′ Primo cambio anche per la squadra per i biancorossi. Dentro F. Armellino.

69 Giallo a Recagno.

72′ Quiliano&Valleggia in nove. Brutta entrata a centrocampo del neo entrato F. Armellino su Leone. Rosso diretto.

74′ Leone non ce la fa. Lo rileva Lavagna.

75′ Giallo a Tiola. Gli animi si surriscaldato.

81′ Sinistro di Colombino, deviato in corner da Buffo.

83′ Ammonito Vezzolla.

84′ Secondo cambio locale. La squadra di Ferrari giustamente si copre. Esce Vittori, entra Tino.

86′ Ammonito Tino.

88′ Quiliano&Valleggia arroccato nella sua metà campo si difende però con ordine. La Veloce tenta allorché la soluzione dalla distanza. Esterno destro di Arrighi, alto.

90′ Sei minuti di recupero.

90’+1 Recagno in area prova la “specialità della casa”, in acrobazia. Fuori.

90’+6 Fischio finale: Quiliano&Valleggia-Veloce 1-1.