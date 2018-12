Albenga. La capolista se ne va, ma quanta sofferenza. La Veloce ha piegato il Plodio, nel testacoda di giornata, per 1 a 0, grazie ad un gol realizzato da Calcagno ad un minuto dalla fine, con i valbormidesi ridotti in dieci da un quarto d’ora per un’espulsione.

Con questo successo, il terzo consecutivo, la formazione allenata da Mario Gerundo si porta a più 5 sul Camporosso secondo in classifica, sconfitto per 3 a 2 a domicilio da una sorprendente Baia Alassio. La squadra di mister Pietro Iurilli è andata a segno con Gorlero, Guardone e Di Mari; per i rossoblù doppietta di Calcopietro per il temporaneo vantaggio di 2-1 sul quale si era andati al riposo, poi ribaltato dagli alassini nella ripresa.

di 155 Galleria fotografica Veloce Vs Plodio









In terza posizione c’è il Soccer Borghetto, che ha pareggiato 2 a 2 sul campo dell’Altarese, dopo che a metà gara il punteggio era di 1-1. I biancorossi, che sono imbattuti da cinque turni, sono passati in vantaggio per due volte, prima con Bianco e poi con Carparelli su rigore, ma sono stati raggiunti dalle reti di Rovere, autore di una doppietta.

In quarta posizione balza il Pontelungo, che si è sbarazzato della compagnia in classifica del Quiliano & Valleggia, battendolo per 2 a 0. La compagine di mister Fabio Zanardini ha colpito una volta per tempo, con i gol di Caneva e Dushi, riuscendo così a ripartire positivamente dopo il successo sul Soccer Borghetto.

Lo Speranza resta un punto dietro al Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Al Santuario di Savona lo scontro tra le due squadre è terminato sull’1 a 1. Caccamo ha portato in vantaggio gli ospiti sul finire del primo tempo; nel finale di gara il Don Bosco ha fallito il rigore del possibile raddoppio e il gol di Doci ha permesso ai rossoverdi di evitare la sconfitta.

Quarta vittoria stagionale per l’Aurora, che ha battuto per 2 a 0 la Letimbro. I cairesi sono andati in rete una volta per tempo, con Bonifacino e Pesce, infliggendo ai savonesi la quarta sconfitta in questo campionato.

Domenica no per il Borghetto che, dopo due vittorie di fila, è stato sconfitto a domicilio dal Cervo per 2 a 1. La rete di Gasco dopo pochi minuti di gioco ha illuso i padroni di casa; i gialloneri hanno ribaltato il risultato andando a segno con Kassim e Casassa Vigna.