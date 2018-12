Albenga. Questa settimana il giudice sportivo ha sanzionato cinque calciatori, un allenatore, due dirigenti e una società del girone A di Prima Categoria.

Christian Artiano (Borghetto) è stato fermato per quattro giornate in quanto espulso perché “colpiva un avversario con un forte calcio da tergo, con palla non a distanza di gioco, procurandogli forte dolore e leggera zoppia visibile a fine gara”.

Giulio Bovio (Pontelungo) dovrà saltare le prossime due partite.

Una giornata di stop è stata inflitta a Matteo Ferraro (Plodio), Antonio Cordi (Camporosso) e Damiano Cesari (Speranza).

Ermanno Frumento, allenatore dello Speranza, è stato squalificato per due gare.

Pietro Lettieri, dirigente del Camporosso, e Sandro Corsino, dirigente dello Speranza, sono stati inibiti fino al 27 dicembre.

Il Pontelungo è stato multato di 100 euro “per l’errata distanza sul terreno di gioco del punto del calcio di rigore, rispetto alla linea di porta e, di conseguenza, dell’arco posto al di fuori dell’area di rigore (ripristinati prima dell’inizio della gara, grazie alle misurazioni effettuate dal direttore di gara, a seguito di espressa riserva presentata dalla società ospitata) e per la mancanza di acqua calda nella doccia dello spogliatoio dell’arbitro”.

La classifica marcatori dopo 11 giornate:

11 reti: Caccamo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia)

10 reti: Carparelli (Soccer Borghetto)

6 reti: Maida (Veloce), P. Mozzone (Aurora Calcio), A. Bianco (Letimbro), Cascina (Camporosso), C. Bianco (Don Bosco Vallecrosia Intemelia)

5 reti: Calcopietro (Camporosso), Vejseli (Veloce), F. Saino (Altarese), Fabbretti (Quiliano & Valleggia)

4 reti: Guardone, Gorlero (Baia Alassio), Kassim (Cervo), Colombino (Veloce), Tarditi (Soccer Borghetto), Pizzolato (Aurora Calcio), S. Fiore (Don Bosco Vallecrosia Intemelia)

3 reti: Rovere (Altarese), Lo Presti (Soccer Borghetto), Artiano, Balbi (Borghetto), Caneva, Ferrari, Tucci (Pontelungo), Vanara (Letimbro)

2 reti: Gilardoni (Letimbro), M. Luci (Camporosso), Fanelli, Recagno, Barranca (Veloce), Pesce, Marouf, Ottonello, Salinas (Quiliano & Valleggia), Monteanni, Casassa Vigna (Cervo), Delfino (Baia Alassio), Serra, Bellissimo (Soccer Borghetto), Rotella (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Spinardi, Bayi, Berta (Plodio), Besio, Karaboue, Scarfò, Ferrotti (Speranza), Ancona, Giampà (Pontelungo), Rossetti (Letimbro), M. Santelia, Parodo (Borghetto), Bonifacino (Aurora Calcio)

1 rete: Jabbi, Piccardi, Sala, Moresco, Giacchino, Doci (Speranza), Cossu, Bonzo, Pellizzari, Battistel, Carvisiglia (Letimbro), D. Giunta, Orlando, Cordì, Zito (Camporosso), Damonte, Vario, Tiola, Guerra, Calcagno (Veloce), Marsio, Brahi (Altarese), Belgacem, R. Avignone, Sparaccio, Tinkiano, S. Bella, Gagliano (Cervo), M. Gervasoni, Odasso, Garibizzo, Campani, Olivieri, Zouita, Di Mari (Baia Alassio), Russo, Amato, Ferraro (Plodio), Bova, Simonetti, Gasco (Borghetto), Montalto, Buffo, Vezzola, Briano, Vittori (Quiliano & Valleggia), Nonnis, Rebella, Pesce (Aurora Calcio), Marafioti, Meo, Casellato (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Andreis, Simonassi, Prudente, Montina, Dushi (Pontelungo), Caputo, Monte, L. Bianco (Soccer Borghetto)

Autoreti: 1 Barranca (pro Speranza)