Savona. Si è tenuta al Palacrociere la firma dell’atto con il quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale ha esteso sino al 2044 la concessione a Costa Crociere delle aree e dei servizi crociere del porto di Savona.

Oltre a Paolo Emilio Signorini, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, e Neil Palomba, direttore generale di Costa Crociere, che hanno sottoscritto il nuovo accordo, erano presenti Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e Ilaria Caprioglio, sindaco di Savona, a testimonianza dell’importanza di questo momento per lo sviluppo fututo del porto di Savona.

Paolo Emilio Signorini, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, ha dichiarato: “L’attenzione al settore delle crociere da parte dell’Autorità di Sistema è molto alta e sono stati infatti confermati gli investimenti relativi alle infrastrutture portuali a servizio del traffico crocieristico. Si tratta di impegni rilevanti a cui ha risposto con altrettanto considerevoli investimenti per adeguare le strutture di accoglienza del suo home port la compagnia armatoriale Costa Crociere (oltre 20 milioni complessivi). Savona e Genova sono nella Top 10 dei porti italiani con un trend positivo per l’anno in corso e con previsioni per il 2019 dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e dell’Osservatorio Turistico Regionale che rafforzano questa tendenza portando addirittura la Liguria ad essere la prima regione italiana per numero di crocieristici accolti. È una conferma importante arrivata alla fine di una stagione non facile dopo il crollo del Ponte Morandi lo scorso agosto”.

“Savona è l’home port principale di Costa Crociere, dove generiamo un traffico annuale di oltre 800.000 passeggeri – ha dichiarato Neil Palomba, direttore generale di Costa Crociere – Questo nuovo accordo rappresenta un ulteriore successo nella nostra proficua collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale, e pone basi ancora più solide e durature per gli investimenti che abbiamo già deliberato per l’adeguamento del Palacrociere in vista dell’arrivo a fine 2019 della nostra nuova ammiraglia Costa Smeralda”.

“Il settore croceristico rimane strategico per la Liguria e per il suo sviluppo turistico – conferma il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – un asset fondamentale per il rilancio economico di questa regione, uno dei cardini della sua riconversione da realtà industriale a terra che guarda al futuro. L’estensione al 2044 della concessione è sinonimo di una progettualità di ampio respiro e a lungo termine, che mira a potenziare quello che è il polo crocieristico più importante della Liguria, che a questo punto si candida a diventare protagonista a livello italiano ed europeo. Questo passaggio odierno conferma lo stretto legame tra la Liguria e Costa, una azienda fortemente legata alla Liguria, una realtà che opera e dà lavoro nella terra dove é stata fondata e dove opera da 70 anni”.

Ilaria Caprioglio, sindaco di Savona ha commentato: “L’amministrazione comunale accoglie con soddisfazione la firma di questo importante atto, fondamentale per il proseguimento dello sviluppo economico, non solo in campo turistico, della nostra Città e di tutto il territorio circostante. Un atto frutto del lavoro sinergico, al fine di proseguire ad ospitare l’home port principale di Costa Crociere a Savona. Da parte nostra continua l’impegno per rendere la Città sempre più accogliente per i molti croceristi che hanno l’opportunità di conoscere e far conoscere Savona nel mondo”.

Il 3 novembre 2019 verrà celebrata proprio a Savona la cerimonia di battesimo della nuova ammiraglia Costa Smeralda (180.000 tonnellate di stazza lorda e 2.612 camere), attualmente in costruzione nel cantiere Meyer di Turku (Finlandia). Dal 9 novembre 2019 sino alla primavera del 2021, Costa Smeralda sarà a Savona ogni sabato per un itinerario di una settimana che toccherà anche Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Civitavecchia/Roma e La Spezia.

In previsione dell’arrivo di Costa Smeralda, a breve verranno avviati importanti interventi nel porto crociere di Savona, per un investimento totale di circa 24 milioni di euro. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale provvederà ai lavori di approfondimento del fondale antistante la banchina principale del Terminal crocieristico, per incrementare il tirante idraulico dalla quota attuale di -9 m slm alla quota di -11 m slm, previo intervento di consolidamento della struttura. L’importo complessivo dell’intervento è stimato in 19,35 milioni di Euro. Costa Crociere investirà un totale di 4,5 milioni di euro per l’acquisto di due nuovi finger e l’adeguamento della struttura del Palacrociere, con una riorganizzazione degli spazi e dei flussi. I lavori non comprometteranno comunque l’operatività del porto, dove nel 2019 sono previsti 155 scali di navi Costa.

Costa Smeralda sarà la prima nave da crociera per il mercato globale alimentata sia in porto che in mare aperto a LNG. La nuova ammiraglia sarà inoltre la migliore espressione del concetto di Italy’s finest che caratterizza il marchio Costa a livello internazionale. Proporrà innovazioni assolute, ma anche ulteriori sviluppi di quelle caratteristiche di prodotto che stanno riscuotendo maggior successo sulle navi già in servizio. Per realizzare gli interni sono state selezionate quattro società di progettazione di fama internazionale – Dordoni Architetti, Jeffrey Beers International, Partner Ship Design e Rockwell Group – sotto la guida del direttore creativo Adam D. Tihany.