Pontinvrea. Ieri sera, martedì 18 dicembre 2018, al ristorante La Pineta, a Pontinvrea, il campione savonese di freestyle Vanni Oddera ha preso parte ad una cena di beneficenza per raccogliere fondi per la onlus Abeo di Genova, associazione attiva sul sociale nell’ambito dell’ospedale Gaslini.

“Stiamo dando una mano per ristrutturare quindici alloggi da dare alle famiglie dei bambini malati per farli stare tutti uniti nel percorso della malattia e per non farli spendere risorse economiche per l’alloggio”, – ha spiegato Oddera.

“Durante la malattia è importante che la famiglia stia insieme e noi vogliamo fare l’opportunità che questo possa accadere sempre. ieri semplicemente ci siamo voluti bene, perché abbiamo mangiato bene, ci siamo divertiti e abbiamo fatto del bene al prossimo. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla cena è a tutte le persone che continuano a credere ai miei progetti”.