Piri Barontini, l’ambasciatore del gusto ligure nel mondo

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

Il mare è stato la sua scuola, imbarcato a 17 anni, dopo la scuola professionale che un tempo preparava gli chef imperiesi (oggi, purtroppo, quella scuola non c’è più), sulle navi da crociera prima e sugli yacht privati dopo. Fabrizio “Piri” Barontini, non ancora cinquantenne, è un cuoco, chef se volete, che si è fatto da solo. Da Diano Marina è salito giovanissimo, non su una nave, ma su una cucina della Costa Crociere. E’ sbarcato, dopo esperienze varie, sempre sul mare, nel 2003 per approdare a Serola, entroterra di Imperia, nel ristorante della famiglia Ramoino, con alle spalle una azienda agricola e, soprattutto, vitivinicola, importante.

“Sono stato fortunato, ho rubato esperienze, ho conosciuto grandi professionisti, ho intrecciato legami, affetti e sapori. Ho avuto un ristorante mio ad Imperia, che ho lasciato al mio socio per trasferirmi nel 2008 sul Lago di Iseo”, racconta. Un trasloco di cuore, perchè “Piri”, un omone che a vederlo di notte, in una strada buia, può anche mettere paura (o calore, vista l’umanità che emana), non è persona che calcola la vita o la cucina. Sperimenta, mischia, mescola, sempre con la Liguria, quella del gusto e delle eccellenze, tra cuore e profumi. E la Liguria, lo sanno bene i liguri che vivono lontani da quella striscia di terra tra mare e monti, ritorna sempre nei suoi racconti, nei suoi piatti. Gusti e profumi che Fabrizio riversa in Food Events, la società nata da dall’esperienza di Fabrizio Barontini (coordinatore per molti anni della nazionale dell’Unione Italiana Ristoratori e della Compagnia degli Chef) che propone ogni tipo di servizio per eventi nazionali e internazionali food based, avvalendosi dei migliori professionisti di ogni settore, per creare e realizzare eventi di assoluto livello “chiavi in mano Food Events fa parte del consorzio Dynamic Events, società specializzate nella fornitura di servizi speciali per eventi aziendali. Un’offerta unica nel suo genere in Italia (si possono scegliere anche tour in Ferrari e tour in Auto Storiche, per dire) e, nel suo insieme, inedita anche a livello internazionale, capace di garantire la massima eterogeneità e qualità di servizi tradizionali, incentive e motivazionali, rivolta sia alle agenzie organizzatrici sia alla clientela corporate, per eventi e team-building realmente “off the box” all’insegna di un sano dinamismo, dello sport, del contatto con la natura, del più elevato coinvolgimento personale dei dipendenti, degli ospiti e dei collaboratori.

In un solo anno di vita ha partecipato, da protagonista, a grandi eventi internazionali. Eccoli: Bit 2018, Vinitaly, Cibus, Aromatica, Cookin Med, Fiera di Padova chef in punta di dita, Techno Bar&Food (sempre a Padova), Fiera a Ryahd, Arabia Saudita, Saudi Bakery and Pastry Exhibition, Golosaria a Milano, Fiera di Shangai Food Hotel China, Fiera Gluten Free Expo Rimini, IBTM World 27-29 November 2018 in Barcellona, Cena Stellata Vite in Riviera a Ortovero, Monza Rally Show 2018 con Modo Promotion per team Hankook.

La professionalità di Food Events è sottolineata anche dai principali clienti acquisiti: farine Martino Rossi spa; Modo Promotion; Vite in Riviera

