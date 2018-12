Pietra, tutto pronto per il secondo “Confuochino”

Pietra Ligure. “Durante il volantinaggio che verrà effettuato in piazza S.Nicolò, domani mattina, verrà informata la cittadinanza dell’iniziativa del gruppo consiliare circa l’iniziativa del secondo ‘Confuochino’, cerimonia natalizia ‘cultural-politico-goliardica’ che si terrà il 17 dicembre, alle 17,30, al ristorante Confuoco”. A comunicarlo è La lista Civica dei Pietresi.

“Durante il corso della stessa, oltre alla parte di carattere culturale nella quale sarà illustrato il significato ‘vero’ del Confuoco nel corso dei secoli, verrà fatta un’analisi della situazione della città di Pietra Ligure nell’anno che sta avviandosi alla sua conclusione e delle prospettive future per la città, per l’anno che sta per iniziare” proseguono dal gruppo di minoranza di Pietra Ligure.

“Verranno, quindi, conferiti i diplomi ‘Distinto dell’anno 2018’, ambito riconoscimento che viene attribuito a chi, durante il corso dell’anno, si sia distinto nel bene e nel male. Per questa edizione è stato deciso di conferire tre diplomi di distinto dell’anno a: Pierino Traverso detto ‘il mago’; Luciano Corrado, giornalista; infine, con esito plebiscitario di consensi sul fatto che ‘se lo meriti’ all’Amministrazione Comunale tutta, del Sindaco Valeriani. Le motivazioni dei conferimenti sono state scritte su ogni diploma, affinché restino ad ‘imperitura memoria’; esse verranno lette al pubblico al momento della consegna del diploma stesso” conclude Mario Carrara, capogruppo Consiliare.