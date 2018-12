Pietra, stop a plastica monouso e cartelli per parchi pubblici: sì a due mozioni del M5S

Pietra Ligure. Sono state approvate all’unanimità in Consiglio comunale a Pietra Ligure le mozioni presentate dal consigliere del M5s Franco Alessio. Le due mozioni sono state discusse e approvate nel corso dell’ultima seduta del parlamentino pietrese.

La prima riguarda la campagna plastic Free Challenge del ministero dell’ambiente per promuovere la progressiva abolizione della plastica monouso in tutte le sedi e uffici. La seconda riguardante il buon uso dei parchi cittadini.

“La giunta si impegnerà ad istallare nei parchi cartelli per il rispetto delle leggi e delle norme igieniche, rafforzando anche i controlli tramite la polizia municipale. Si impegnerà inoltre ad individuare nuove aree per i cani e a sostituire eventuali giochi per i bambini danneggiati” afferma l’esponente pentastellato.