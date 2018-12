Pietra Ligure, un centro anziani a levante: raccolta firme del M5S

Pietra Ligure. Un centro ricreativo anziani nella zona di levante: ecco uno dei punti programmatici del M5S di Pietra Ligure in vista delle prossime elezioni comunali.

Sabato scorso si sono svolti in piazza San Nicolò e sul viale della Repubblica due banchetti per la raccolta firme e chiedere la realizzazione della nuova struttura: “Sono state raccolte molte firme.

“Se vuoi dare il tuo contributo per raggiungere il maggior numero di firme contattaci sulla nostra pagina Facebook e informati sui prossimi banchetti”. sottolineano i pentastellati pietresi, che affilano le armi in previsione della campagna elettorale per il rinnovo di sindaco e Consiglio comunale: su una possibile lista in corsa per le amministrative pietresi ancora massimo riserbo, così come sul possibile candidato sindaco e o sui nomi della squadra.

Il M5S pietrese e il meet-up Val Maremola sono comunque al lavoro su idee e proposte per un programma elettorale, in attesa di capire se ci saranno le condizioni per scendere in campo con una lista e un proprio candidato sindaco, in uno scacchiere elettorale ancora tutto da comporre (almeno ufficialmente).