A Pietra Ligure giovedì 6 dicembre, in occasione della festa patronale di San Nicolò, come da tradizione sarà dato il via simbolico al periodo delle festività con l’accensione degli Alberi di Natale allestiti ai piedi della Basilica, del Santuario del Soccorso e della Chiesa di San Bernardo a Ranzi, oltre che delle luminarie posizionate sulle principali vie del paese, da ponente a levante.

“Anche quest’anno gli addobbi natalizi saranno all’insegna della collaborazione. A caratterizzare l’illuminazione del paese, oltre all’aspetto ornamentale che contribuirà a dare alla città una calda atmosfera di festa, è lo spirito di cooperazione che ancora una volta ha unito amministrazione comunale e attività produttive pietresi” spiegano dal Comune.

Foto 2 di 2



A Pietra gli addobbi natalizi infatti saranno allestiti grazie ad una forte e sempre crescente sinergia tra pubblico e privato che ogni anno consente di estendere la copertura dell’illuminazione sul territorio cittadino, andando a toccare anche molte zone al di fuori del centro; sono circa 170 le attività, tra commercianti, ristoratori, albergatori, bagni marini, aziende private, che hanno partecipato all’iniziativa.

“E l’unione e la collaborazione tra Comune e categorie economiche quest’anno sarà simboleggiata da una grande e scenografica pallina luminosa tridimensionale posizionata in via Matteotti, dove nei prossimi giorni sarà scattata una speciale fotografia di gruppo che diventerà il “biglietto di auguri” della città per i turisti” concludono dal Comune di Pietra.