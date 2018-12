Pietra Ligure, l’associazione “Stella del Carmo” festeggia l’arrivo del nuovo anno al centro polivalente

Pietra Ligure. Domenica 30 dicembre dalle 18.30 presso il centro polivalente “Fratelli Rosselli” di via Nino Bixio a Pietra Ligure l’associazione “Stella del Carmo” festeggerà l’arrivo dell’anno nuovo “con le associazioni e le persone che hanno assistito e partecipato al momento di cultura, spettacolo e di approfondimento dell’ultimo autunno nella tre giorni di ‘Umanità in movimento’ ed in altri percorsi vicini come ‘Restiamo Umani’ e ‘Umanità in connessione'”.

“Verrà realizzato un ensamble partecipativo di musica e danza della tradizione africana occidentale insieme ai percussionisti Federico Testa e Gianni Licini ed al danzatore burkinabé Ousmane Traoré. Giuliano Arnaldi della Fondazione Tribaleglobale racconterà la storia di alcuni oggetti e maschere africane che fanno parte della sua collezione”.

“Verrà servito un piccolo rinfresco. Sarà anche un’occasione per divertirsi e festeggiare, per incontrarsi e per mantenere viva la volontà di costruire percorsi costruttivi insieme”.