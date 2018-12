Pietra Ligure, fogna a cielo aperto e degrado in via Crovare: la protesta dei residenti

Protesta a Pietra Ligure la situazione di degrado in via delle Crovare, nella zona panoramica del Trabocchetto. Secondo la segnalazione arrivata alla redazione di IVG.it, la via pietrese è allagata da acqua fognaria putrida e maleodorante: una situazione che, stando ad alcuni residenti, si ripete spesso per problematiche di deflusso dell’acqua piovana in un tombino.

“La zona è frequentata da residenti, turisti e animali da compagnia ed è spesso invasa da erbacce e rifiuti. Abbiamo già segnalato il problema al Comune e alla polizia municipale per la gravità della situazione a livello igienico e ambientale” dicono gli abitanti.

“Sono stati promessi interventi solleciti per una via così caratteristica di Pietra Ligure, ma ad ora non abbiamo avuto riscontri”.

“Auspichiamo che con questa denuncia si possa rivolvere a breve questa incresciosa e pericolosa situazione” concludono i residenti della via pietrese.