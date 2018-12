Pietra Ligure, fervono i preparativi per la grande Festa di Capodanno con Dj Set in piazza

Pietra Ligure. A Pietra Ligure da alcuni anni la centralissima piazza San Nicolò nella notte di San Silvestro ospita una delle feste all’aperto più coinvolgenti della Riviera, e non poteva essere altrimenti anche questo 31 dicembre; per il grande evento che attende il 2019 la città si prepara ad una serata disco esplosiva con i DJ Daniel Noir e J.Nice ed il vocalist Mad Fiftyone, tre giovani artisti di spicco del panorama disco, con anni di esperienza nei migliori locali della Liguria.

“Dopo lo straordinario successo di pubblico delle Notti Bianche estive e del Crazy Horror Show, abbiamo voluto puntare ancora una volta sul divertimento, consolidando sempre di più la collaborazione con giovani professionisti del territorio, che hanno dimostrato di saper lanciare un messaggio positivo di festa sana e responsabile”, spiega l’assessore al turismo Daniele Rembado. – Un maxi Dj Set da urlare, saltare e far ballare insieme giovani e meno giovani, in un contesto di allegria coinvolgente ed elettrizzante che inizierà alle 22.30 e che continuerà fino a notte fonda”.

Se la fine del vecchio anno sarà caratterizzata da uno spettacolo adrenalinico, l’inizio del nuovo anno sarà invece contraddistinto da intense ed emozionanti atmosfere musicali con il ‘Concerto di Inizio Anno’ di mercoledì 2 gennaio alle 16.30 nell’affascinante cornice della Basilica di San Nicolò. Quest’anno ad esibirsi sarà l’Alter Echo String Quartet, un quartetto d’archi tutto al femminile e fuori dagli schemi, con un repertorio che va dalla musica classica al pop e al rock; il quartetto Alter Echo accompagnerà il pubblico in un vero e proprio viaggio musicale nel tempo, con un programma vario ed originale dal Barocco al Rock, da Vivaldi a Lady Gaga, passando per musiche da film, tanghi e rondò veneziano con sonorità, adattamenti e arrangiamenti che esalteranno e valorizzeranno al massimo la raffinata forma del quartetto d’archi.

Durante le festività, a fare da cornice all’attesa festa in piazza, ci saranno appuntamenti musicali con concerti che vedranno come protagoniste le antiche ed incantevoli Chiese del centro storico, il Teatro Comunale e il Municipio. Si parte mercoledì 26 dicembre al “Moretti” alle 11 con il concerto della Filarmonica Moretti e dell’Accademia musico-vocale Ingauna; si prosegue venerdì 28 dicembre alle 16 con il concerto della corale Vallescrivia nella sala consiliare. Sabato 29 dicembre alle 16.30 sarà la volta del concerto gospel del gruppo Livingospel nella Chiesa dell’Annunziata e si termina mercoledì 2 gennaio alle 16.30 in Basilica con il concerto delle Alter Echo String Quartet.