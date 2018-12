Pietra Ligure: ex giocatori, amici e Polisportiva Maremola ricordano Luca Carzolio

Pietra ligure. “Luca è sempre con noi”, così ex giocatori, ex compagni e amici vogliono ricordare Luca Carzolio, il 45enne pietrese tragicamente scomparso lo scorso 29 settembre nella sua abitazione nell’entroterra genovese. Una notizia che aveva lasciato sotto shock una intera comunità che conosceva da anni Luca, il fratello Stefano e la sua famiglia.

Luca Carzolio, prima di intraprendere la sua carriera professionale, aveva giocato per tanti anni a basket nella Polisportiva Maremola, percorrendo tutte le tappe: dal mini-basket, passando per le categorie giovalini e fino alla prima squadra, arrivando a giocare in serie C.

Il suo ricordo nel mondo del basket è ancora vivo e presente: una guardia sempre al servizio della squadra, pronto a sostenere i compagni.

Così, a due mesi dalla sua scomparsa, è stata organizzata una partita di basket al Palazzetto dello Sport di Pietra Ligure, in programma lunedì 10 dicembre, alle ore 21:00. Ex giocatori del Maremola, ex compagni di squadra si ritroveranno per una partita amichevole contro l’under 20 della squadra pietrese.

Una occasione per ritrovarsi ricordando Luca, il suo spirito e la sua passione per la pallacanestro e la Polisportiva Maremola, alla quale ha dedicato tanti anni della sua vita.