Pietra Ligure. Cimento da record, non solo per la Città ma, con ogni probabilità, anche per la Riviera. È quello andato in scena questa mattina a Pietra Ligure, presso i Bagni Giardino di Lungomare Bado.

In una cornice certamente più primaverile che invernale, con sole splendente e circa 18 gradi di temperatura esterna, al tradizionale “Bagno di fine anno” hanno preso oltre 300 persone (circa 320).

Al di là delle “facilitazioni climatiche”, la ventisettesima edizione del Cimento pietrose andata in scena quest’oggi, resterà certamente negli annali per il gran numero di temerari che vi hanno preso parte: dagli adulti agli anziani, fino ai bambini, come da tradizione.