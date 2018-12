La parrocchia del Soccorso a Pietra Ligure ancora nel segno della solidarietà grazie al sostegno della Fondazione De Mari Carisa di Savona: questa mattina, infatti, è stata inaugurata la nuova cucina destinata a far da mangiare e preparare pasti caldi per i poveri e per i bisognosi del territorio.

La cerimonia è avvenuta alla presenza del sindaco Dario Valeriani, del vice presidente della Fondazione savonese Attilio Caviglia, di frate Pietro, degli esponenti del gruppo “I ragazzi di Padre Gaetano”, oltre che di diversi membri della comunità parrocchiale pietrese sempre attiva sul fronte dell’aiuto alle persone in difficoltà. Un contrinuto è stato fornito dal lavoro volontario di quanti opeano in occasione delle sagre al Soccorso.

Foto 2 di 2



“La Fondazione, in questi momenti difficili per il territorio, ha proprio la funzione di dare quell’aiuto concreto con progetti e iniziative concrete di sostegno a chi ne ha bisogno, come nel caso di questo progetto” dichiara lo stesso vice presidente della Fondazione Carisa Attilio Caviglia.

“Non solo un pasto caldo, questo spazio, questa nuova sala cucina sarà un momento per stare vicini a queste persone e darle un sostegno anche a livello umano e personale” affermano dalla stessa comunità parrocchiale.

“Siamo veramente felici di veder realizzare questo progetto: riusciremo ad aiutare i poveri e i bisognosi, per noi, che siamo vissuti nei corridoi della parrocchia, un motivo di grande orgoglio” sottolinea il gruppo “I ragazzi di Padre Gaetano”.