Pietra Ligure. Una discarica a cielo aperto di rifiuti ingombranti davanti alla spiaggia di Corso Italia: è la denuncia del capogruppo consiliare di minoranza Mario Carrara, che chiede un immediato intervento dell’amministrazione comunale. “Com’è possibile che in una città, che trae dal turismo la fonte principale della propria economia, ci sia una discarica a “cielo aperto” di immondizie di ogni genere: dalla plastica generica, ai mobili, ad ingombranti più vari, dalle sterpaglie, ai vetri, a pezzi di tavole, ecc…” dice l’esponente della minoranza.

“Come si può pretendere dai cittadini la correttezza nel conferimento dei rifiuti, facendo anche multe e contravvenzioni a chi sgarra, se poi è il Comune stesso a tollerare una situazione “immonda” del genere? Perché si è lasciata quest’area in una zona di grande passaggio e frequentazione in una tale vergognosa situazione di degrado? Perché non si è intervenuti a rimuovere questa massa di spazzatura accatastata malamente già per il “ponte dell’Immacolata”, quando tutta la zona e la spiaggia erano percorse da tanta gente e da tanti turisti, che “ammiravano” sconcertati quello sconcio? Non si pensa di intervenire almeno prima di Natale?” si chiede il consigliere Carrara.

di 7 Galleria fotografica Discarica di rifiuti sulla spiaggia di Pietra









“Vogliamo proprio che l’immagine che “passi” e si diffonda di Pietra Ligure, oltre a quella della desolazione, ormai consolidata, della passeggiata senza palme, sia anche quella della spiaggia “della discarica e della spazzatura”? Qual è l’obiettivo per la promozione dell’immagine per il turismo per Pietra Ligure dell’Amministrazione Valeriani: anziché richiamarsi alla Costa Azzurra, emulare le squallide recenti vicende della “terra dei fuochi”…? É questo il suo obiettivo? O si tratta solo dell’abituale “noncuranza”, dell’ordinaria assuefazione all’indifferenza per la sciatteria?”.

“Sig. Sindaco, se questi non sono gli obiettivi della sua amministrazione comunale, la invitiamo ad intervenire subito per eliminare questa vergogna che umilia l’immagine della città, prima di Natale!”.

“Poi, prenderemo le iniziative formali di Consiglio Comunale per discutere formalmente della questione e risolverla” conclude Carrara.