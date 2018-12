Piana Crixia. La Val Bormida sempre più “posto da lupi”. Non c’è nessun paese ormai che non abbia immortalato il passaggio o la presenza dei grandi predatori.

L’ultimo video è stato pubblicato su Facebook dal sindaco di Piana Crixia, Roberto Bracco, che mostra un branco a spasso per le vie del paese, ripreso dalle telecamere.

Anche altri valbormidesi stanno imparando a convivere con i lupi. A Pallare, ad esempio, si segnala la loro costante presenza lungo la strada per Biestro nelle ore serali, e anche nella periferia di Carcare non disdegnano di fare capolino. Per non parlare dell’Alta valle, di Roccavignale e di località più isolate. È certo che, pur non conoscendone il numero, l’entroterra sia ormai invasa da un gruppo molto nutrito di lupi, che si spostano percorrendo molti chilometri per cacciare e nutrirsi.