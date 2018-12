Piaggio, la Rsu chiede il pagamento degli stipendi di novembre dei lavoratori Aerospace e Aviation

Villanova d’Albenga. Un incontro urgente con il commissario ed il pagamento delle mensilità di novembre ai lavoratori di Piaggio Aerospace e Piaggio Aviation. Sono queste le richieste avanzate dall’Rsu all’azenda e, soprattutto, al commissario Vincenzo Nicastro.

“La Rsu ha cercato, da venerdì ed ancora da questa settimana, informazioni sullo stato dell’iter in tribunale a Savona a riguardo della pratica relativa al pagamento della menisilità di novembre – spiegano la Rsu – Avendo appurato che il tribunale aveva richiesto ulteriore documentazione abbiamo richiesto prontamente all’azienda, tramite il dottor Calvi, spiegazioni nel merito. Lo stesso ha assicurato che è stato inviato, dall’ufficio legale, quanto necessario per chiudere la pratica”.

“Abbiamo contestualmente sollecitato informazioni sullo stato di Piaggio Aviation. Siamo ancora in attesa della conferma dell’invio da parte dell’ufficio legale di Piaggio dell’estensione della procedura di amministrazione straordinaria. Pertanto abbiamo sollecitato che a tali lavoratori sia pagata la mensilità attesa. Per questo motivo abbiamo richiesto un incontro specifico alla presenza dell’ufficio legale, avvocato Sirica, che tanto peso pare abbia nella procedura in corso. La Rsu e le organizzazioni sindacali continueranno a monitorare l’iter presso il tribunale di Savona perché giunga a buon fine”.

“Auspichiamo invece un incontro urgente con il commissario, come già anticipato nel nostro precedente comunicato, su questo e su altri temi che tanto allertano i lavoratori”, concludono dalla Rsu di Piaggio.