Piaggio, i lavoratori delle pulizie senza stipendio e tredicesima: “Pronti allo sciopero”

Villanova d’Albenga. “E’ chiaro che l’attuale situazione di Piaggio Aerospace non agevola, tuttavia è impensabile che la ditta T&D Servizi, che ha in appalto le pulizie dello stabilimento di Villanova d’Albenga, non abbia 10 mila euro in cassa per pagare gli stipendi e la tredicesima ai lavoratori”. Lo affermano la Filcams-Cgil savonese e la Uiltrasporti, con i due sindacati pronti ad inziative di proteste se i pagamenti, ormai in ritardo di oltre 10 giorni, non arriveranno a breve.

La vertenza che investe l’indotto Piaggio riguarda 16 lavoratori, per lo più part-time e con stipendi intorno ai 1.000 euro. “E’ inaccettabile questo rittardo, indipendentemente dalla situazione dell’azienda aeronautica: tra l’altro non è la prima volta che registriamo problemi di questo tipo, tuttavia sotto il Natale non si possono lasciare i lavoratori senza un euro” aggiungono i due sindacati.

“Anche la tredicesima sarebbe dovuta arrivare nella giornata di ieri, invece nulla… E la preoccupazione e la tensione tra i lavoratori sale giorno dopo giorno”.

“Come organizzazioni sindacali chiediamo alla ditta l’immediato pagamento degli stipendi e della tredicesima spettante alle maestranze che operano nelle pulizie dello stabilimento villanovese, in caso contrario valuteremo ogni iniziativa sindacale possibile” concludono.