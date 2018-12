Piaggio, De Vincenzi (PD): “Il rinvio del tavolo al Mise pessima notizia anche per Laer H”

Regione. “Il rinvio dell’incontro al Mise su Piaggio della scorsa settimana è una pessima notizia anche per la Laer H di Albenga”. Lo afferma Luigi De Vincenzi, consigliere regionale del Pd e vicepresidente del consiglio ligure.

“Il commissario straordinario di Piaggio Aerospace incontri la dirigenza della Laer H, al fine di ricomprendere nell’orizzonte delle azioni a salvaguardia di Piaggio, questa importante realtà industriale del settore aeronautico, legata a doppio filo a Piaggio e, come tale, pesantemente investita dalla sua crisi. Laer H non è una semplice azienda dell’indotto, visto che è lì che vengono realizzate e assemblate le carpenterie metalliche dei velivoli Piaggio, sia militari sia civili, compresi quei droni al centro della commessa da 766 milioni di euro avviata dal Governo di centrosinistra e bloccata dall’attuale esecutivo giallo-verde”.

“Una situazione di impasse, che ha decretato la crisi di Piaggio e, a ruota, quella di Laer H. Ed è per questo che il tavolo al Mise non può e non deve riguardare solo Piaggio Aerospace, ma anche questa realtà di primaria importanza per il nostro territorio, sia in termini di innovazione tecnologica che di offerta lavorativa altamente specializzata e in grado di offrire formazione ai ragazzi degli istituti professionali del nostro territorio”.