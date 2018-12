Villanova d’Albenga. “I lavoratori di Villanova d’Albenga ci tenevano tantissimo ad avere un incontro al Mise prima delle festività. La nostra storia sarà in salita è proprio per questo bisogna partire col piede giusto”. E’ il commento della Rsu sindacale dopo l’incontro di ieri al Ministero, che ha lasciato ancora dubbi e incertezze.

“Abbiamo appurato che il Governo condivide appieno l’idea che Piaggio unita è forte e che i motori sono una ricchezza che stavano facendo soffocare: il P180 ha mercato, quindi clienti e fornitori devono vedere che si vuole costruire un rilancio dell’azienda” aggiunge.

di 10 Galleria fotografica Nuova protesta dei lavoratori Piaggio a Villanova









“Per quanto riguarda la commessa dei velivoli senza pilota il Mise, e Di Maio anche se non presente aveva condiviso il percorso con i rappresentanti alla riunione, si vedrà di rimodularne i contenuti, non la quantità economica, per ritararla sulla nuova situazione dove la proprietà araba non c’è più” aggiunge ancora l’Rsu.

“Come delegata sono soddisfatta di aver fatto questo primo passaggio dopo la dichiarazione di insolvenza e di aver portato al Mise le posizioni dei lavoratori. Lo stipendio di dicembre sarà messo in pagamento il 21 dicembre. Al rientro dopo la pausa natalizia ci sarà il punto con il commissario per affrontare il 2019, avendo come obiettivo la tutela dei lavoratori Piaggio, della Laer H e quelli in cassa integrazione” conclude l’Rsu sindacale.