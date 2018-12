Piaggio Aerospace, Ripamonti (Lega): “Massimo impegno, dal Pd solo sciacallaggio politico”

Liguria. “Da parte nostra, massimo impegno e grande attenzione verso la situazione di Piaggio Aero”. Lo dichiara Paolo Ripamonti, Senatore della Lega, vice presidente della Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato.

“Oggi, la Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato, della quale ho l’onore di essere il vice presidente, ha incontrato i rappresentanti dei sindacati, della Regione Liguria, del Comune di Villanova d’Albenga e dell’Unione Industriali di Savona”.

“Abbiamo ascoltato le loro voci, la disponibilità è totale per trovare soluzioni condivise e percorribili, nella massima collaborazione, con spirito costruttivo”.

“Per questo motivo stonano, oggi, le dichiarazioni degli esponenti Pd come Franco Vazio, che fanno polemiche strumentali su una vicenda delicata e complessa. Dopo aver fatto poco o nulla per anni per il proprio territorio, si accorgono solo adesso dei problemi da risolvere. Per affrontare queste criticità c’è bisogno dell’impegno e del buon senso che stiamo mettendo in campo, non del loro sciacallaggio politico”.