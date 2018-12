Villanova d’Albenga. Dopo l’ennesima protesta da parte dei lavoratori che si è svolta nella giornata di ieri, prima notizia positiva alla Piaggio Aerospace: il commissario Vincenzo Nicastro ha comunicato alla Rsu sindacale lo sblocco per il pagamento degli stipendi di novembre, un annuncio salutato positivamente dalle maestranze e dalle organizzazioni sindacali.

Proprio nella giornata di ieri l’azione del neo commissario ha dato i suoi frutti, con la consegna al Tribunale di Savona della documentazione richiesta e mancante e che ha consentito il via libera ai pagamenti per i lavoratori Piaggio.

di 10 Galleria fotografica Nuova protesta dei lavoratori Piaggio a Villanova









Il commissario ha inoltre provveduto a comunicare al Ministero l’ok ricevuto dal Tribunale per gli stipendi attesi da diversi giorni, in una querelle che aveva ancora di più esagitato gli animi e alimentato tensione all’interno dello stabilimento di Villanova d’Albenga.

In questo momento è in corso una riunione della Rsu sindacale: “Un primo passo molto importante – ha detto Paola Boetto -. Attendevamo lo sblocco degli stipendi per poter entrare nel merito delle questioni industriali e occupazionali, in attesa di avere la data dell’incontro al Mise”.

“Auspichiamo di poter uscire positivamente da questa crisi, salvaguardando le nostre eccellenze produttive e i posti di lavoro” ha concluso Boetto.