Villanova d’Albenga. Sindacati e istituzioni sono stati sentiti in audizione commissione industria del Senato sulla crisi della Piaggio Aerospace. Droni (con il finanziamento da 766 mln di euro), progetti industriali e continuità aziendale sono stati al centro delle richieste per avere le opportune garanzie occupazionali nell’ambito di una amministrazione controllata.

“Oggi importante momento del territorio sulla vertenza Piaggio Aero, Aviation e Laer H – afferma l’Rsu di Villanova d’Albenga -. Abbiamo ribadito le nostre richieste per dare un futuro all’azienda e ai lavoratori. Ora attendiamo che la commissione possa racchiudere in una risoluzione condivisa i punti salienti che abbiamo portato all’attenzione, sperando di poter mettere fine ad uno dei periodo più brutti della gloriosa storia della Piaggio”.

“L’Rsu sindacale resta in attesa di partecipare al programma di risanamento e ripresa dell’azienda aeronautica”.

“Oggi abbiamo portato la voce del territorio, dopo l’incontro di ieri al Mise: in questi due giorni abbiamo registrato e apprezzato la volontà del Governo e dei senatori della commissione per il riconoscimento di Piaggio come azienda strategica nazionale…” afferma il sindaco di Villanova d’Albenga Pietro Balestra.

“Da parte nostra abbiamo chiesto, tra le altre cose, che venga garantita la continuità aziendale, un piano industriale che tenga conto degli impegni assunti in passato e che guardi al futuro. E’ indispensabile invertire il clima di sfiducia e di danno di immagine dovuto agli avvenimenti delle ultime settimane” conclude il primo cittadino villanovese.