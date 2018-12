Agg. ore 17.20: I lavoratori hanno incontrato il commissario Nicastro: “Gli abbiamo rappresentato le forti preoccupazioni dei lavoratori e la loro sfiducia nel management che ha creato questa situazione – spiega Paola Boetto – I dipendenti vogliono solo tornare al lavoro con una chiara prospettiva. Attendono lo stipendio di novembre per tutti (Piaggio Aero e Piaggio Aviation) e che venga fissata al più presto la data dell’incontro al Mise. Domani la Rsu invierà a tutti una comunicazione, in maniera tale che non ci possano essere interpretazioni errate sulla posizione dei lavoratori”.

I dipendenti della Piaggio di Sestri Ponente hanno proclamato lo sciopero dalle 9 alle 13 ed una manifestazione davanti la Prefettura di Genova a partire dalle 9.30. Per i lavoratori del secondo turno lo sciopero è le prime quattro ore di lavoro. Al momento, invece, i lavoratori di Villanova d’Albenga non hanno in programma alcuna manifestazione.

Villanova d’Albenga. Il pagamento degli stipendi di novembre dei dipendenti di Piaggio Aero e di Piaggio Aviation e la data (che deve essere collocata prima delle feste di Natale) dell’incontro al ministero dello sviluppo economico. Sono queste le richieste avanzate dai lavoratori di Piaggio Aerospace, che questa mattina hanno di nuovo esplcitato tutta la loro preoccupazione per la crisi dell’azienda manifestando nel cortile dello stabilimento di Villanova d’Albenga.

“Le persone hanno perso la pazienza – ha detto Paola Boetto, rappresentante della Rsu di Piaggio – Ci sono due ordini di domande per le quali attendiamo una risposta urgentissima, entro questa sera. Uno riguarda i pagamenti degli stipendi di novembre. Aspettiamo che il tribunale sblocchi i versamenti. Allo stesso tempo, è necessario che Piaggio Aero paghi gli stipendi dei lavoratori di Piaggio Aviation, che altrimenti resteranno scoperti”.

L’altro problema riguarda l’incontro al Mise, programmato per la scorsa settimana e rinviato in attesa che il commissario Vincenzo Nicastro approfondisca la situazione: “Dal commissario vogliamo avere rassicurazione circa il fatto che l’incontro al Mise si terrà prima delle ferie di Natale. Circolano voci secondo le quali potrebbe saltare e siamo estremamente preoccupati”.

“Non si può pensare di usare quei tre soldi delle nostre ‘tredicesime’ per mandare avanti questo stabilimento – commenta ancora Boetto – Questa azienda deve avere linee di credito e programmi precisi, da concordare al ministero, perché possa ripartire. Le tredicesime sono dei lavoratori e devono andare a loro”.

E proprio Nicastro ha annunciato che questo pomeriggio sarà in Piaggio per incontrare i lavoratori.