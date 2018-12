Per i degenti degli ospedali savonesi un menu speciale per Natale per Capodanno

Savona. Anche quest’anno in occasione delle festività, per i degenti dei quattro ospedali dell’Asl2 savonese (San Paolo di Savona, Santa Corona di Pietra Ligure, San Giuseppe di Cairo e Santa Maria di Misericordia di Albenga) sarà riservato, in accordo e collaborazione con le dietiste, un menù speciale.

Un piccolo “regalo” che ha prima di tutto l’obiettivo di far sentire un po’ più a casa quanti saranno costretti a trascorrere questi giorni i festa nei reparti dell’Azienda Sanitaria savonese.

Per il giorno di Natale il menu riserva: insalata russa, tortellini in brodo, risotto al radicchio, roast-beef all’inglese, polpo in umido con patate, spinaci al burro e formaggio, patate novelle al forno, insalata mista, frutta e panettone.

A Santo Stefano verranno proposti: pasticcio di pasta al forno, pastina in brodo vegetale, petto di tacchino ai funghi, rolata di zucchine, purè di patate, piselli alla romana, insalata mista, frutta e pandoro.

Infine, a Capodanno: tortino di sfoglia con ricotta e spinaci, risotto agli asparagi, pastina in brodo di carne, cotechino con lenticchie, punta di vitellone al forno, carote saporite, purè di patate, insalata mista, frutta e panettone.

Ovviamente il menu speciale terrà comunque conto delle particolari esigenze dietetiche dei ricoverati.