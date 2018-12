Pellicole di Natale, in sala consiliare a Celle la proiezione di “Wall-e”

Celle Ligure. “’Il Natale è una grande magia, il cinema è una grande magia, come potevano non incontrarsi a Celle Ligure?’. Avevamo detto che questo era l’incipit di Pellicole di Natale ed infatti la magia si è compiuta domenica scorsa con l’apparizione dei fantasmi del Natale Passato, del Natale presente, del Natale Futuro e… di tutta la banda dei Muppets che con la loro versione del Canto di Natale hanno divertito i piccoli e commosso i grandi in una sala consiliare del Comune di Celle Ligure gremita”. Così gli organizzatori della rassegna cinematografica cellese lanciano il prossimo appuntamento previsto per domani, sabato 29, alle ore 17.

“Arriva Wall-e il piccolo robot compattatore abbandonato (acceso!) sulla terra da un’umanità in fuga da un pianeta diventato ormai inospitale e coperto di rifiuti. Wall-e, ancora dopo 700 anni, continua instancabilmente il suo lavoro: ogni giorno esce dal suo container, raccoglie la spazzatura che compatta in cubi che accumula in grattacieli diventati ormai altissimi e ogni sera torna nel suo rifugio per ricaricarsi ma soprattutto per godere dei piccoli tesori che trova nella spazzatura e per guardare e commuoversi davanti ad un vecchio film in bianco e nero. Tutto questo fino al giorno in cui la sua vita cambia grazie all’apparizione di una robottina di ultima generazione, la bellissima EVE, in missione per ritrovare forme di vita sulla terra. Wall-e e EVE tra mille emozioni riusciranno, grazie alla forza dell’amore a salvare l’intera umanità e a riportarla sulla terra e saranno proprio loro, due robot, a farci capire quanto sia bello essere umani” spiegano gli organizzatori di Pellicole.

“Wall-e non è solo un film di animazione, ma si può definire a tutti gli effetti un capolavoro di fantascienza, di avventura e di romanticismo che si rifà tanto a “2001 odissea nello spazio” di Kubrick quanto al cinema di Charlie Chaplin e a Star Wars; un film che nei suoi tanti piani di lettura riesce far sognare tutti i bambini e, al contempo, conquistare i cinefili più esigenti. Dopo aver visto Wall-e ci si sente bene, ci si sente appagati,si è pervasi da una forte sensazione di felicità e di speranza. Di Wall-e è stato detto: ‘I pixel sono diventati poesia’ e non c’è altro da dire… sabato 29 dicembre, ore 17, sala consiliare, Celle Ligure” concludono dall’organizzazione della rassegna cinematografica.