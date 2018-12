Pallanuoto: Torneo Calcaterra Challenge – La Carige Rari Nantes Savona Under 13 A vince il trofeo

La Carige Rari Nantes Savona Under 13 A ha vinto ieri, nella piscina di Sori, il Torneo “Calcaterra Challenge”. Alla competizione hanno partecipato 20 squadre provenienti da tutta Italia e la Rari Nantes Savona ha partecipato con la squadra Esordienti A guidata da Alex Patchaliev. I giovani pallanuotisti savonesi hanno inanellato una serie di 7 vittorie consecutive in 7 partite ed in Finale hanno battuto la Pro Recco 9 a 4.

La squadra Esordienti A era composta da: Filippo Vivaldo, Lorenzo Mantovani, Alessandro Caprioli, Gabriel De Vincenti, Nicolò Franzoni, Mark Onofrietti, Matteo Cavagnaro, Francesco Rutili, Francesco Grillo Noberasco, Davide Ferrari, Andrea Turazini, Manuel Merkaj.

Dichiara l’allenatore degli Esordienti A, Alex Patchaliev: “Sono molto soddisfatto di tutti i miei ragazzi. E’ la seconda volta consecutiva che vinciamo questo importante torneo e questo sta a significare la bontà della scuola pallanuoto savonese”.

Laura Sicco

(Nella foto in alto la squadra Esordienti A della Carige Rari Nantes Savona con Roberto Calcaterra organizzatore del Toneo).