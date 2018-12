Pallacanestro Vado vincente in Under 16 e in Under 15 Eccellenza

Vado Ligure. Proseguono nei rispettivi testa a testa le formazioni della Pallacanestro Vado che militano nei campionati Under 16 e Under 15 di Eccellenza, entrambe vittoriose. Vediamo come sono andati gli ultimi incontri nei resoconti redatti dalla società vadese.

Under 16 Eccellenza: Vado torna al referto rosa a Torino con il 5 Pari

I vadesi tornano al successo dopo appena due giorni dalla sconfitta di Borgomanero. Biancorossi che iniziano forte con aggressività difensiva e fluidità in attacco così da scavare un solco importante già nel primo quarto (9-22). La partita continua in crescendo per i pappagallini che allungano progressivamente ma faticano a giocare un basket più organizzato sia in attacco sia in difesa sulle soluzioni della squadra locale. La partita si trascina nella ripresa sino alla sirena finale che recita 49-75.

Una discreta prova in trasferta su un campo non facile, ma sono state confermate le difficoltà nel trasformare sul campo le richieste dello staff. Ora si sfrutta l’opportuna giornata di riposo per ricaricare le batterie in vista dell’inizio del nuovo anno che prevede tre partite in sei giorni.

Il tabellino della partita valevole per la 13ª giornata

5 Pari Torino – Azimut Pallacanestro Vado 49-75

(Parziali: 9-22; 27-45; 34-57)

5 Pari Torino: Viotti 4, Roselli M. 2, Aureli 14, Bevione, Demarchi 4, Cavagnoli 9, Curto 3, Sesto 6, Rinaldo 2, Ferrone, Massera 3, Cibin 2. All. Sacco. Ass. Roselli M.

Azimut Pallacanestro Vado: Catzeddu 5, Biorac 10, Bonifacino 7, Lebediev 20, Micalizzi 4, Tridondani 14, Pierucci, Genta 7, Bertolotti 6, Franchello 2. All. Prati. Ass. Pozzi – Cacace

Arbitri: Manzone e Scolaro (Torino)

Classifica: College Borgomanero, Azimut Pallacanestro Vado 24; Novipiù Campus 18; Junior Casale, Biella 16; Auxilium Torino 14; Pegli 12; Oleggio 10; 5 Pari Torino, My Basket Genova 8; Derthona 6; Galliate 4; Don Bosco Crocetta 2

Under 15 Eccellenza: vittoria casalinga contro il My Basket

In una partita molto intensa (non è la prima e non sarà l’ultima…) la Pallacanestro Vado porta a casa una vittoria importantissima in chiave classifica.

Vado si presenta con Squeri ai box, ma la sua assenza viene subito bilanciata, dopo pochi minuti, dall’infortunio di Guidi che aveva aperto con un due su due la sua partita. L’andamento del match è stato costante con Vado che riusciva a staccare i genovesi per poi farsi recuperare con dei mini parziali dovuti spesso a clamorose disattenzioni difensive a testimonianza della difficoltà di concentrazione dei vadesi, poco abituati all’aggressività dei genovesi. Il finale del secondo quarto vede il break decisivo con l’allungo di Vado sino al più 12 dell’intervallo.

Malgrado il fisiologico calo fisico di Biorac che, con la sola presenza, nasconde molti dei limiti dei vadesi, Vado riesce a non far avvicinare troppo gli ospiti in un terzo quarto ad elastico. Nell’ultimo periodo è sempre Vado a mantenere il vantaggio in doppia cifra nella prima metà e a respingere l’ultimo assalto degli ospiti trovando il miglior Veirana di stagione, che compensa le partite sottotono di Calvi e Micalizzi.

Ora lo staff si gode una meritata pausa agonistica prima di tornare a combattere vanamente contro i propri giocatori nella trasferta al PalaCus nel nuovo anno.

Il tabellino della partita valevole per l’11ª giornata

Pallacanestro Vado – My Basket Genova 98-83

(Parziali: 26-21; 50-38; 77-62)

Pallacanestro Vado: Ferrando 11, Calvi 6, Bonifacino 21, Micalizzi 9, Biorac 28, Fantino 6, Giannone, Caviglia, Veirana 10, Gallo, John Iguara 7, Fiammarelli. All. Prati. Ass. Pozzi

My Basket Genova: Guidi 4, Ricci 16, Sutera 10, Monaldi 23, Poni 9, De Michele 7, Faccio 8, Ottonello, De Maio 2, Cartasegna, Scrocco 2, Sossai 1. All. Innocenti. Ass. Albano

Arbitri: Martino (Boissano) e Bologna (Albissola Marina)

Classifica: Canaletto, Pallacanestro Vado 16; Alassio 14; My Basket Genova 8; Blue Sea Lavagna 4; Sarzana 2; Cus Genova 0