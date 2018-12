Pallacanestro Alassio, settimana con tante partite e tre ragazzi convocati nella selezione regionale

Alassio. Settimana con tantissimi impegni per le formazioni giovanili della Pallacanestro Alassio, che hanno anche ricevuto la buona notizia di vedere tre atleti del 2005 convocati nella selezione regionale maschile dei nati nel 2005. Ecco come sono andate le squadre senior, giovanili e minibasket che hanno visto coinvolti i giovani alassini.

In Serie C femminile la compagine targata Blue Ponente aveva di fronte alla seconda della classe, il Chiavari. Le ragazze ponentine cedono 33-63 alla compagine del Tigullio che ha dimostrato di essere in crescita rispetto al match di andata legittimando la propria posizione in classifica. “Non scordiamo mai che affrontiamo questo impegnativo campionato con un gruppo dall’età media giovanissima e per fare esperienza per far crescere le ragazze”.

L’Under 18 maschile (nella foto) arriva a un posso dal colpaccio. Di fronte a una delle candidate alla vittoria finale, Imperia, e al termine di una gara equilibratissima i gialloblu cedono 59-61 con canestro imperiese a 7 secondi dalla fine. “Tutti i dodici gialloblu sono stati protagonisti in campo, dando il proprio apporto, con il debutto del 2004 Lollo in questa categoria. Per noi è fondamentale questo aspetto oltre alla crescita individuale di ogni singolo ragazzo che tra qualche anno dovrà essere in grado di stare in campo in un campionato senior”.

L’Under 15 Eccellenza, nella partita casalinga, superano il temuto Sarzana con i gialloblù che soffrono il primo quarto ma dal secondo periodo allungano e vincono 82-49. “Sarzana non è affatto una brutta squadra e ha elementi parecchio interessanti. Noi patiamo sempre i gap di fisicità ma abbiamo fatto valere le nostre qualità giocano più sciolti e incrementano il punteggio nei vari quarti ottenendo ottime risposte da tutti e dodici i convocati come in ogni categoria che vede coinvolta la società gialloblù”.

L’Under 14 élite gioca un’ottima partita, a Santa Margherita Ligure, dove supera 32-94 il Villaggio Sport, squadra nata dall’unione tra il Tigullio e la squadra chiavarese. “Molti minuti per tutti, cinque ragazzi in doppia cifra e la soddisfazione di veder crescere ogni singolo elemento della squadra. Siamo anche molto contenti per aver saputo che tre ragazzi saranno in selezione ligure per la Ludec Cup che si disputerà a Lucca dal 7 al 9 dicembre giocando con le selezioni di Lazio, Toscana, Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna. Complimenti a Alessandro Ghezzi, Mattia Di Benedetto e Sergio Porcella”.

L’Under 13, nella partita giocata a San Bartolomeo, cede al Sea Basket Sanremo contro una squadra maggiormente dotata fisicamente ma facendo vedere buoni segnali di crescita. “E’ un gruppo nuovo e si deve amalgamare però a livello individuale i ragazzi stanno pian piano crescendo e questo ci fa ben sperare per il futuro”.

Negli Esordienti 2007-08 sono scese in campo entrambe le squadre che partecipano a questo campionato. Sabato partita equilibrata tra Alassio A e Bvc Sanremo dove tutti i bimbi scesi in campo sono stati protagonisti anche se all’andata i gialloblù giocarono meglio. “Grazie a questa gara si avranno gli spunti necessari per migliorare ad allenamento”. Domenica prima sconfitta stagionale per Alassio B contro la forte squadra di Bordighera che, non dimentichiamolo, ha molti ragazzi del 2007 protagonisti anche in Under 13 élite. “Partita molto formativa per tutti i ragazzi e sicuramente ogni tanto le sconfitte servono per migliorarsi ancora di più”.

Sabato mattina, per la categoria Scoiattoli 2010-11, nella Palestra del Don Bosco i gialloblu hanno ospitato gli amici di Albenga e San Bartolomeo per una mattinata all’insegna delle tantissime partite e del divertimento. “Tutti hanno giocato e si sono divertiti nel vero spirito minibasket”.