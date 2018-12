Pallacanestro Alassio, l’Under 18 chiude l’anno con un torneo in Valle d’Aosta

Alassio. Due giorni di basket, gruppo, enogastronomia per l’Under 18 maschile della Pallacanestro Alassio che vive un’altra bella esperienza al di fuori dei confini liguri dopo Farigliano e Bielmonte.

La prima giornata inizia con partenza di prima mattina per essere a Fénis alle 10,30 pronti per giocare l’incontro inaugurale. Tra mattinata e pomeriggio gli alassini giocano ben quattro partite ottenendo due vittorie con Rouge et Noir Aosta (54-30 e 39-38) e due sconfitte con Apl Lissone (72-41 e 45-30) ma soprattutto giocando con tutti e dodici gli effettivi presenti.

Oltre al basket c’è stato tanto altro in queste due giornate valdostane, come la visita con acquisti di prodotti caseari in un’azienda agricola, il Castello di Fenis, il bowling serale, la notte in albergo e il giro con pranzo ad Aosta hanno fatto da cornice ad una bella esperienza.

“Ringraziamo Rouge et Noir per l’ospitalità e siamo convinti che esperienze di questo tipo cimentino ancora di più un gruppo che ha risposto molto positivamente presentandosi in dodici all’appuntamento – sottolineano i dirigenti della società alassina -. Oltre ai dodici e i due allenatori nella due giorni è stato anche presente il vecchio compagno di squadra Tommaso Merello che ha fatto da aiuto ai due allenatori confermando la bontà del gruppo gialloblù. Nelle feste continueremo con gli allenamenti per farci trovare pronti dopo l’epifania quando riprenderanno i campionati con la speranza di vedere i miglioramenti che auspichiamo”.