Orientamento scolastico, gli imprenditori del Rotary Albenga incontrano i ragazzi

Albenga. Il mondo del lavoro sta vivendo un vero e proprio cambiamento epocale. Gli studi più recenti dicono che il 65% delle tipologie occupazionali tra dieci anni non ci sarà più o sarà profondamente cambiata dalle tecnologie e dai nuovi processi organizzativi. Compiere una scelta relativa agli studi oggi diventa quindi particolarmente difficile, perché questi cambiamenti appaiono troppo grandi e lontani e non è sempre facile capire anche quali siano le dinamiche a livello locale.

Per questo motivo il Rotary Club Albenga ha deciso di mettere a disposizione le proprie competenze e, insieme con l’Istituto Comprensivo Albenga 1, ha organizzato per venerdì 14 dicembre, alle ore 18.00, un incontro a ingresso libero che intende offrire alle famiglie che hanno figli che stanno frequentando l’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado qualche spunto di riflessione che possa essere di supporto per una scelta consapevole e meditata del percorso scolastico superiore.

L’incontro si svolgerà presso l’Aula magna della Scuola Secondario Statale di Primo Grado “Mameli – Alighieri” di via degli Orti, ad Albenga, e prevede il seguente programma: Mara Grossi, Vicaria del Dirigente, illustrerà l’orientamento alle scuole superiori; Anna Cossetta (Università degli Studi di Genova) proporrà una analisi del mercato del lavoro a livello locale e regionale, concentrandosi sulle scelte scolastiche dei giovani in Liguria e in provincia di Savona e sulle dinamiche del mercato del lavoro e il non sempre facile matching tra domanda e offerta di lavoro.

La seconda parte dell’incontro prevede un dialogo con gli imprenditori del nostro territorio, con testimonianze di alcuni soci Rotary. Moderati da Anna Paola Della Valle (Università Carlo Cattaneo), condivideranno la propria esperienza Sara Bajardo (Hotel Savoia/Hotel dei Fiori) per il settore alberghiero e ristorazione, Massimiliano Nari (Tecnica srl) per il settore segnaletica/pubblicità/info digitali, Andrea Pasqualini (Torrefazione Pasqualini) e Alex Sandre (Raimondo srl) per il settore import-export frutta e verdura.

Le testimonianze degli imprenditori-soci del Rotary Club Albenga inviteranno famiglie e ragazzi a riflettere relativamente alla scelta di sviluppare un’impresa e relativamente alla richiesta di lavoro a livello locale, tentando di rispondere a domande fondamentali per la scelta scolastica: quali sono le competenze più richieste, le caratteristiche e le attitudini più importanti, nonché gli scenari futuri che possono prefigurare dal loro punto di vista privilegiato. Seguirà il dibattito coordinato da Angela Sassano, referente del Progetto Orientamento.