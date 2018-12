Operatori socio-sanitari ed enti per la formazione: sì ad elenco regionale

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la proposta di legge 298 “Disposizioni relative agli operatori sociosanitari” (Matteo Rosso, Valter Ferrando, Alice Salvatore, Claudio Muzio, Sergio Rossetti) Istituzione dell’Elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione.

Viene prevista l’istituzione di un elenco regionale degli operatori socio-sanitari, degli enti di formazione accreditati e dei corsi di formazione in ambito regionale. Scopo dell’intervento normativo è la promozione della conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul territorio e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario e la valorizzazione delle competenze professionali acquisite. In una sezione separata sono inseriti gli organismi di formazione accreditati operanti sul territorio regionale e l’offerta dei corsi riconosciuti. In un’altra sezione sono inseriti coloro che abbiano conseguito l’attestazione e la qualifica di operatore socio-sanitario secondo le normative statali e regionali vigenti.

Gli operatori socio-sanitari devono essere già in possesso di un attestato e di riconoscimento della qualifica professionale, secondo quanto già previsto dalle normative statali e regionali. L’inserimento nell’Elenco, non costituisce un requisito per l’esercizio dell’attività: resta, a questo scopo, ferma l’applicazione delle normative statali vigenti in materia. L’elenco sia creato in forma telematica e l’attuazione della legge non determina nuovi oneri a carico della finanza regionale.

Approvato un emendamento, presentato da Matteo Rosso (FdI) Valter Ferrando (Pd), Alice Salvatore (Mov5Stelle) e Sergio Rossetti (Pd), che aggiunge nell’elenco degli enti accreditati per la formazione anche gli istituti professionali a indirizzo “servizi sociosanitari/servizi per la sanità e l’assistenza social”

Approvato un emendamento, presentato da Paolo Ardenti (Lega Nord Liguria-Salvini), con cui si stabilisce che possono presentare domande di inserimento nell’elenco anche coloro che abbiano acquisito il titolo in Liguria o prestino attività in Liguria o siano residenti in Liguria.

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha espresso parere favorevole al provvedimento.