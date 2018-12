Carcare. Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi all’interno dello stabilimento Noberasco a Carcare.

Secondo le prime informazioni sull’accaduto un operaio è stato urtato da un macchinario che trasportava un bancale. E’ successo poco dopo le 14 di oggi. Immediati sono scattati i soccorsi con l’intervento dei colleghi e poi dei militi della Croce Bianca e dell’automedica del 118.

di 6 Galleria fotografica Incidente sul lavoro alla Noberasco di Carcare









Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, che hanno estratto l’operaio dal macchinario per consentire l’intervento dei sanitari. A seguito dei traumi riportati dallo schiacciamento del macchinario le condizioni dell’uomo sono giudicate gravi.

Stando a quanto riferito è stato richiesto l’intervento dell’elicottero per il trasporto in ospedale, anche per le avverse condizioni meteo: l’operaio sarà trasferito d’urgenza, in codice rosso, presso il San Martino di Genova.

Resta ancora da appurare l’esatta dinamica dell’infortunio sul lavoro: sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso.